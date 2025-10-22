Kahramanmaraş’ta Aile Katliamı! Eski Eşi ve Annesini Öldürdü, Üvey Kızını Ağır Yaraladı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş, aile katliamıyla sarsıldı. Hakan Yılmaz (38), eski eşi Fatma Görkem’i (37) ve kayınvalidesi Gülistan Görkem’i (63) tabancayla vurarak öldürdü, üvey kızı Eda Nur Göksu’yu (19) yaraladıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olay, akşam saatlerinde Ballıca Mahallesi 202’nci Sokak’ta meydana geldi. Hakan Yılmaz, bir süre önce boşandığı Fatma Görkem’in evine giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Fatma Görkem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYINVALİDESİNİN EVİNE GİTTİ

Olay sonrası kaçan Yılmaz, bu kez eski kayınvalidesi Gülistan Görkem’in Namık Kemal Mahallesi’ndeki evine gitti. Burada da kayınvalidesi ve üvey kızı Eda Nur Göksu’ya ateş etti. Gülistan Görkem olay yerinde yaşamını yitirdi, Eda Nur Göksu ise ağır yaralandı.

DURUMLARI AĞIR

Polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlatırken, Yılmaz’ın Mimar Sinan Mahallesi yakınlarında olduğu belirlendi. Ablukaya alınan bölgede yakalanacağını anlayan Yılmaz, silahı başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Hakan Yılmaz ile üvey kızı Eda Nur Göksu hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.





Kaynak: DHA