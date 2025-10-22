Kahramanmaraş’ta Aile Katliamı! Eski Eşi ve Annesini Öldürdü, Üvey Kızını Ağır Yaraladı!

Kahramanmaraş'ta Hakan Yılmaz, boşandığı eşi ve kayınvalidesini öldürdü. Üvey kızını da ağır yaralayan saldırgan, polis ablukasına alınınca intihara kalkıştı.

Son Güncelleme:
Kahramanmaraş’ta Aile Katliamı! Eski Eşi ve Annesini Öldürdü, Üvey Kızını Ağır Yaraladı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş, aile katliamıyla sarsıldı. Hakan Yılmaz (38), eski eşi Fatma Görkem’i (37) ve kayınvalidesi Gülistan Görkem’i (63) tabancayla vurarak öldürdü, üvey kızı Eda Nur Göksu’yu (19) yaraladıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olay, akşam saatlerinde Ballıca Mahallesi 202’nci Sokak’ta meydana geldi. Hakan Yılmaz, bir süre önce boşandığı Fatma Görkem’in evine giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Fatma Görkem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta Aile Katliamı! Eski Eşi ve Annesini Öldürdü, Üvey Kızını Ağır Yaraladı! - Resim : 1

KAYINVALİDESİNİN EVİNE GİTTİ

Olay sonrası kaçan Yılmaz, bu kez eski kayınvalidesi Gülistan Görkem’in Namık Kemal Mahallesi’ndeki evine gitti. Burada da kayınvalidesi ve üvey kızı Eda Nur Göksu’ya ateş etti. Gülistan Görkem olay yerinde yaşamını yitirdi, Eda Nur Göksu ise ağır yaralandı.

DURUMLARI AĞIR

Polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlatırken, Yılmaz’ın Mimar Sinan Mahallesi yakınlarında olduğu belirlendi. Ablukaya alınan bölgede yakalanacağını anlayan Yılmaz, silahı başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Hakan Yılmaz ile üvey kızı Eda Nur Göksu hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Çankırı'da Kadın Cinayeti: Boşandıktan 7 Ay Sonra ÖldürdüÇankırı'da Kadın Cinayeti: Boşandıktan 7 Ay Sonra ÖldürdüGüncel

Manisa'da Kadın Cinayeti: Eşini Tüfekle Vurarak ÖldürdüManisa'da Kadın Cinayeti: Eşini Tüfekle Vurarak ÖldürdüGüncel
Yalova'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından ÖldürüldüYalova'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından ÖldürüldüGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın cinayetleri Kahramanmaraş
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Maltepe’de Dehşet Anı! Tartıştığı Genci Ezerek Öldürdü! Maltepe’de Dehşet Anı! Tartıştığı Genci Ezerek Öldürdü!
Minguzzi Davasında Flaş Gelişme! Başsavcılık Açıkladı Minguzzi Davasında Flaş Gelişme!
Üniversite Tercihleri Değiştirildi mi? ÖSYM Son Noktayı Koydu Üniversite Tercihleri Değiştirildi mi? ÖSYM Son Noktayı Koydu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İhale Sonuçlandı! EGM Personeli ne Kadar Promosyon Alacak? İhale Sonuçlandı! EGM Personeli ne Kadar Promosyon Alacak?
ÇOK OKUNANLAR
CHP 39. Kurultay Sürecine İptal İstemi! 39'uncu Kurultay Sürecine İptal İstemi!
İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu
Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak
Okulda Demir Çit Faciası! Küçük Kuzey'in Çenesi Koptu Okulda Demir Çit Faciası! Küçük Kuzey'in Çenesi Koptu
Şirketlere Dev Vergi Affı Geliyor! 768 Milyar Liralık Paket Masada Şirketlere Dev Vergi Affı Geliyor! 768 Milyar Liralık Paket Masada