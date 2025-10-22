Minguzzi Davasında Flaş Gelişme! Başsavcılık Açıkladı

Başsavcılık, Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen beraat kararlarına ilişkin açıklama yaptı. 2 sanığın beraat etmesinin mütalaaya aykırı olduğunu belirten savcılık, gerekçeli kararın tebliğinden sonra istinafa başvurulacağını bildirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığın beraat etmesine yönelik mahkeme kararına karşı yeni bir açıklama yaptı. Savcılık, beraat kararlarının mütalaaya aykırı olduğunu belirtti. Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından istinaf başvurusu yapılacağının duyurulduğu açıklamada, sürecin yakından takip edildiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2025’te Kadıköy Salı Pazarı’nda meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma sonucunda 4 sanık hakkında dava açılmıştı. İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B., 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 2 sanık, A.Ö. ve M.A.D. ise aynı suçtan beraat ederek tahliye edildi.

