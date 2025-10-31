Bakırköy Başsavcılığı Artık X’te
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, adli ve idari süreçlerle ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla resmi X hesabını kullanıma açtı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun yakından takip ettiği adli ve idari süreçlerle ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla resmi sosyal medya hesabını aktif hale getirdiğini duyurdu.
Başsavcılık açıklamasında, söz konusu hesabın 'doğru bilgi paylaşımı' amacıyla kullanılacağı belirtilerek, kamuoyunun yalnızca bu resmi kanaldan yapılan duyurulara itibar etmesi istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüp, kamuoyu tarafından da takip edilen adli ve idari süreçlere ilişkin olarak, doğru bilgi paylaşımı amacıyla sosyal medya hesabı aktif hale getirilmiştir.— Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS_) October 30, 2025
