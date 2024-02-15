Serdar Ortaç küfrettiği Tarkan'dan özür diledi: 'O da affeder herhalde'

Açtığı canlı yayında CHP'lilere ve sanatçı Tarkan'a küfür eden Serdar Ortaç özür diledi. Ortaç, "Özür dilerim, o da affeder herhalde" dedi.

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Serdar Ortaç küfrettiği Tarkan'dan özür diledi: 'O da affeder herhalde'

Şarkıcı Serdar Ortaç, TikTok’ta açtığı canlı yayında sanatçı Tarkan’a ve CHP’lilere küfür etmiş ve kamuoyundan büyük tepki çekmişti. Ortaç, takipçilerine kızdığı sırada, "Hepiniz CHP'lisiniz i.neler" demiş daha sonra AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a methiyeler düzmüştü.

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Yayın sırasında bir takipçisinin "Tarkancılar ve Serdarcılar var" dedesi üzerine yine sinirlenen Ortaç, "Yaa s.keyim Tarkan'ı" dedi.

Ortaç’ın küfürler savurduğu anlar sosyal medyada da gündem oldu. Daha sonra ünlü şarkıcı bir açıklama yaparak, Tarkan’dan özür diledi.

Ortaç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çok içmişim abi, hatırlamıyorum. Abi ne söylediğimi söylersen... Ne dedim? Abi hiçbir şey hatırlamıyorum. Şimdi uyandım. Çok içmişim abi. İlaçlar, üzerine bir şişe viski. İntihar etmişim yani. Kapanmış zaten Tiktok'um. Zarar verdi ki eve geldiniz. Ne intiharı... İlaçla içki içilmez. Herkes 'ne yaptın sen' diyor. Seyredip canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim, o da affeder herhalde"

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