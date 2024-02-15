THY resmen duyurdu: Yurt içi uçuşlarda yeni kampanya başladı!

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında THY, 48 bin koltuk ayırdı.

THY resmen duyurdu: Yurt içi uçuşlarda yeni kampanya başladı!

Türk Hava Yolları (THY), 1 Mart ila 4 Nisan tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda 799 liradan başlayan indirimli bilet kampanyasını tüketiciye sundu.

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün ve yarın alınması gereken indirimli biletler, İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı; yurt içi, tek yön, direkt ve ekonomi sınıflı uçuşlarda geçerli olacak.

KKTC SEFERLERİNİ KAPSAMAYACAK

Sadece THY'nin tarifeli seferlerinde geçerli olacak indirimli bilet kampanyası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı uçuşlarını kapsamayacak. Kampanya ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda THY'nin kod paylaşımlı seferleri ile AnadoluJet uçuşlarında da geçerli olmayacak.

THY resmen duyurdu: Yurt içi uçuşlarda yeni kampanya başladı! - Resim : 1

"EcoFly" pakette bir bilet için 799 liralık ücret belirleyen THY, "ExtraFly" pakette İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir uçuşlarını 1179 lira, "PrimeFly" pakette ise 1249 lirayla gerçekleştirecek.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler, "ExtraFly" pakette 1129, "PrimeFly" pakette de 1189 lira olacak.

THY 48 BİN KOLTUK AYIRDI

Ayrıca THY, kampanyaya 48 bin koltuk ayırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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