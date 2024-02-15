30 yıl sonra ilk: İstanbul'da taksilerde yeni dönem!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi. Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

30 YIL SONRA İLK

İstanbul'da hizmet veren hali hazırda 17 bin 395 taksi bulunuyordu. Yaklaşık 30 yıldır nüfus artmasına rağmen plaka sayısının artmaması plakaların değerini her geçen gün artırırken; kısa mesafe almayan, yolcu seçen taksiciler, her geçen gün yeni tartışmalara sebep oluyordu. Yeni karar sonrası İstanbul'da ulaşıma 30 yıl sonra yeni taksi eklenmiş oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem