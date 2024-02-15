30 yıl sonra ilk: İstanbul'da taksilerde yeni dönem!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında taksilere ilişkin yeni karar çıktı. Karara göre, 8+1 taksiye dönüştürülen bin 755 araçtan 1038'i normal taksiye çevrildi. Böylece İstanbul'da 30 yıl sonra ilk defa ulaşıma yeni taksi eklenmiş oldu.

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30 yıl sonra ilk: İstanbul'da taksilerde yeni dönem!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi. Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

30 yıl sonra ilk: İstanbul'da taksilerde yeni dönem! - Resim : 1

30 YIL SONRA İLK

İstanbul'da hizmet veren hali hazırda 17 bin 395 taksi bulunuyordu. Yaklaşık 30 yıldır nüfus artmasına rağmen plaka sayısının artmaması plakaların değerini her geçen gün artırırken; kısa mesafe almayan, yolcu seçen taksiciler, her geçen gün yeni tartışmalara sebep oluyordu. Yeni karar sonrası İstanbul'da ulaşıma 30 yıl sonra yeni taksi eklenmiş oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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