Savunmada Yeni Dönem: GÖZDE Güdüm Kiti Hedefi Tam İsabetle Vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin savunma sanayisindeki en yeni başarılarından birini duyurdu.

TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, yüksek hızla hareket eden bir hedefe yapılan F-16 atış testinde tam isabet sağladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle bu tarihi anı gözler önüne serdi. Kacır, “GÖZDE, ülkemizde bugüne kadar en hızlı hedefi başarıyla vuran güdüm kiti oldu” diyerek, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde geldiği noktayı vurguladı.

Türkiye’nin güvenliğini güçlendirecek projelerin hız kesmeden devam ettiğini belirten Kacır, savunma sanayisinde yerli ve milli teknolojilerle yeni zaferlere imza atılacağını ifade etti.

Kaynak: DHA