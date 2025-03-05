Niğde'de Beyin Cerrahını Bıçaklayan Saldırganın Sözleri Pes Dedirtti: 'Bana Yapay Zeka Yerleştirdi'

Olay, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde, tedavi için hastaneye gelen T.S. ile Dr. Burak Yörük arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.S., yanında taşıdığı bıçakla doktoru başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan, ihbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan doktor ise acil serviste tedavi altına alındı. Doktorun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

"BANA YAPAY ZEKA YERLEŞTİRDİ"

Şüpheli T.S.’nin, Dr. Burak Yörük tarafından daha önce beyin ameliyatı edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, doktoru neden bıçakladığı sorusuna verdiği yanıtla şoke etti. T.S., “Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var” diye konuştu.

Kaynak: DHA