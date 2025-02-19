Bakan Kacır Duyurdu: Türksat 6A İlk Test Yayınını Geçti

Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ilk test yayınını başarıyla tamamladı. Başarılı test yayınını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından duyurdu.

Son Güncelleme:
Bakan Kacır Duyurdu: Türksat 6A İlk Test Yayınını Geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın ilk test yayınının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürece ilişkin bilgi vererek önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti.

Bakan Kacır, Türksat 6A’nın Milli Teknoloji Hamlesi’nin en büyük projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, test yayınlarının başarılı şekilde tamamlanmasının Türkiye’nin uzay ve haberleşme teknolojilerindeki ilerleyişinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat ​​​​​​​6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Mehmet Fatih Kacır Türkiye Türksat
Son Güncelleme:
ChatGPT'nin Koltuğunu Sallamıştı: DeepSeek Bir Ülkede Yasaklandı DeepSeek Bir Ülkede Yasaklandı
Gmail Kullanıcılarını Bekleyen Tehlike: Siber Korsanlar Banka Hesaplarını Böyle Boşaltıyor... Yapay Zeka da İşin İçinde Gmail Kullanıcılarını Bekleyen Tehlike: Siber Korsanlar Banka Hesaplarını Böyle Boşaltıyor
Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor
Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
Büyük Kongre Öncesi Flaş Hamle! AKP, Sadece 3 Partiyi Davet Etmedi Büyük Kongre Öncesi Flaş Hamle! AKP Sadece 3 Partiyi Davet Etmedi
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı: O İlçe Beyaza Büründü İstanbul'da Beyaz Alarm
İtalyan Şefin 14 Yaşındaki Oğlu Öldürülmüştü... Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım! Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım!