Bakan Kacır Duyurdu: Türksat 6A İlk Test Yayınını Geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın ilk test yayınının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürece ilişkin bilgi vererek önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti.

Bakan Kacır, Türksat 6A’nın Milli Teknoloji Hamlesi’nin en büyük projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, test yayınlarının başarılı şekilde tamamlanmasının Türkiye’nin uzay ve haberleşme teknolojilerindeki ilerleyişinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat ​​​​​​​6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA