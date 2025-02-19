Bakan Kacır Duyurdu: Türksat 6A İlk Test Yayınını Geçti
Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ilk test yayınını başarıyla tamamladı. Başarılı test yayınını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın ilk test yayınının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürece ilişkin bilgi vererek önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti.
Bakan Kacır, Türksat 6A’nın Milli Teknoloji Hamlesi’nin en büyük projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, test yayınlarının başarılı şekilde tamamlanmasının Türkiye’nin uzay ve haberleşme teknolojilerindeki ilerleyişinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı." ifadesini kullandı.
#MilliTeknolojiHamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz #TÜRKSAT6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı. 🛰️@Tubitak @aselsan @TUSAS_TR @CTechBilisim pic.twitter.com/2PKsxtdb1O— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 19, 2025
Kaynak: AA