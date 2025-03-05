Aşık Veysel'in Heykeline Bir Saldırı Daha

Halk ozanı Aşık Veysel'in Avcılar'daki bir parka yerleştirilen heykeline üç ay sonra bir saldırı daha gerçekleştirildi. Kimliği belirsizi kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen saldırıda heykelin sapı kırıldı.

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Avcılar, Merkez Mahallesi'nde Türk sanat ve edebiyatına damgasını vuran 10 kişi adına yaklaşık 10 yıl önce yaptırılan Erol Mumcu Kültür Sanat Parkı'nda Aşık Veysel de yer almıştı.

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SAZIN SAPINI KIRDILAR

Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde 1894-1973 yılları arasında yaşayan Türk Halk ozanı ve şair Aşık Veysel'in elindeki sazı ile canlandırılan heykel geçtiğimiz hafta bir kez daha saldırıya uğradı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen saldırıda heykelde yer alan sazın sap kısmı zarar gördü.

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10 YILDA ÜÇÜNCÜ KEZ KIRDILAR

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında saldırıya uğrayarak kırılan heykel bir kez daha kırıldı.

Aşık Veysel'in heykeli, yapıldığı sene açılışından kısa bir süre sonra benzer biçimde saldırıya uğramıştı. Gerçekleştirilen son saldırıyla birlikte Aşık Veysel heykeline açılışı yapıldığı yıldan bu yana üçüncü kez saldırı gerçekleştirilmiş oldu.

Aşık Veysel'in Heykeline Saldırı! Sazını KırdılarAşık Veysel'in Heykeline Saldırı! Sazını KırdılarGüncel

Kaynak: DHA

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