Aselsan Ve BMC Arasında 96,8 Milyon Euroluk Anlaşma

Savunma sanayisinde önemli iş birliklerine imza atan Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., BMC ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacına yönelik kritik savunma sistemlerinin tedarikini kapsayan 96 milyon 852 bin 535 euro değerinde bir sözleşme imzaladı.

Aselsan Ve BMC Arasında 96,8 Milyon Euroluk Anlaşma

Aselsan’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, sözleşme kapsamında uzaktan komutalı silah sistemleri, askeri haberleşme çözümleri, tanıma ve tanıtma sistemleri, kendini koruma ve seyrüsefer sistemleri tedarik edilecek. Teslimatların 2027-2028 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KARA KUVVETLERİ’NE MODERN TEKNOLOJİLER KAZANDIRILACAK

Anlaşma, Aselsan’ın savunma sanayisindeki güçlü konumunu pekiştirirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın operasyonel kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. Özellikle sahada görev yapan askeri birliklerin etkinliğini artıracak yüksek teknolojili sistemlerin envantere eklenmesi sağlanacak.

Türkiye’nin savunma sanayisinde yerli ve milli çözümlere odaklanan Aselsan ve BMC, daha önce de benzer projelerde iş birliği yapmış ve çeşitli savunma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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