İstanbul'daki 153 Yıllık Hastane Sessiz Sedasız Kapatıldı! Bir Devir Sona Erdi
İstanbul’un köklü sağlık kuruluşlarından biri olan Özel St. Jorj Hastanesi, mali sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerine son verdi. Galata’da 153 yıldır hizmet veren hastanenin 14 Şubat’ta sessiz sedasız kapatıldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Avusturya merkezli hastane, ekonomik zorluklar nedeniyle kapanma kararı aldı. Uzun süredir kapanacağı yönünde iddialar bulunsa da resmi bir açıklama yapılmamıştı. Hastanenin kapandığı, burada görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Sevim Erbek’in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.
İSTANBUL’UN KÜLTÜREL MİRASIYDI
Makul fiyatlarla sunduğu sağlık hizmetleriyle bilinen Özel St. Jorj Hastanesi, İstanbul’un tarihi mirasının önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyordu.
HASTANENİN TARİHÇESİ
1872 yılında İstanbul’da kolera salgını sırasında, Avusturya’nın Graz kentinden gelen iki rahibenin Galata Kulesi yakınlarında hastaları tedavi etmesiyle temelleri atılan hastane, zamanla önemli bir sağlık merkezi haline geldi.
1893’te İtalyan bir doktorun katkılarıyla Türkiye’nin ilk Çocuk Kliniği kuruldu. Ardından Göz Kliniği ve Poliklinik eklenerek hastane yapısına kavuştu. Aynı dönemde rahibeler tarafından bir aşevi de kurulmuş ve halka hizmet vermişti.
OSMANLI VE AVUSTURYA İMPARATORLUĞU DESTEKLEDİ
1914’e kadar Osmanlı Padişahı ve Avusturya İmparatoru tarafından desteklenen hastane, milletlerarası bir komitenin gözetiminde bakım ve onarım çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet döneminde de hizmetine devam eden hastane, 1927’de yenilenen binasında çeşitli branşlarda sağlık hizmeti sundu.
1995-2000 yılları arasında yapılan ek bina yatırımıyla kapasitesini artıran hastane, 2003 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nin açılmasıyla birlikte 13 farklı branşta, 48 yatak kapasitesiyle hizmet veriyordu.
Ancak 153 yıllık köklü sağlık kuruluşu, ekonomik sıkıntılar nedeniyle artık tarihe karıştı.