İstanbul'daki 153 Yıllık Hastane Sessiz Sedasız Kapatıldı! Bir Devir Sona Erdi

OSMANLI VE AVUSTURYA İMPARATORLUĞU DESTEKLEDİ

1914’e kadar Osmanlı Padişahı ve Avusturya İmparatoru tarafından desteklenen hastane, milletlerarası bir komitenin gözetiminde bakım ve onarım çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet döneminde de hizmetine devam eden hastane, 1927’de yenilenen binasında çeşitli branşlarda sağlık hizmeti sundu.

1995-2000 yılları arasında yapılan ek bina yatırımıyla kapasitesini artıran hastane, 2003 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nin açılmasıyla birlikte 13 farklı branşta, 48 yatak kapasitesiyle hizmet veriyordu.

Ancak 153 yıllık köklü sağlık kuruluşu, ekonomik sıkıntılar nedeniyle artık tarihe karıştı.