Sanki İş Başvurusu! Lüks Restoranlara Girebilmek İçin Aranan Şartlar 'Pes' Dedirtti

Bazı lüks restoranlar online rezervasyon sırasında LinkedIn hesabı talep etmeye başladı. Müşterinin özgeçmişinin yanı sıra sosyal medya hesaplarını da kontrol eden işletmeler için bu da yeterli olmadı. Belirlenen müşteri portföyüne uyulsa bile kapıda görevlilerin inisiyatifiyle giriş yapılıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, bu muamele vatandaşın da şikayet konusu oldu. Söz konusu restoranlardan birine gitmek isteyen bir vatandaş, sosyal medya profiline bakan işletmenin kendisine dönmediğini söyleyip "İlla herkeste her gün davete gider gibi hazırlanıp koyduğu fotoğraflar mı olmalı? Çok sinir bozucu ve görselliğe dayalı bu seçme şeklinizi kınıyorum! Yazık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye gazetesi