2 Firari Bahçelievler'de Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanması ve işlenen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan şüphelilerin Kocasinan Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Özel Harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, "yağma" ve "hırsızlık" gibi farklı suçlardan 39 kaydı olan ve "kasten yaralama" suçundan 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. (24) yakalandı.

Belirlenen başka bir adrese yapılan operasyonda ise çeşitli suçlardan 59 kaydı bulunan ve 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.A. (23) gözaltına alındı.

Yakalanan firari 2 hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA