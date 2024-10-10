2 Firari Bahçelievler'de Yakalandı

Bahçelievler'de çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Yakalanan firariler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

2 Firari Bahçelievler'de Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanması ve işlenen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan şüphelilerin Kocasinan Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Özel Harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, "yağma" ve "hırsızlık" gibi farklı suçlardan 39 kaydı olan ve "kasten yaralama" suçundan 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. (24) yakalandı.

Belirlenen başka bir adrese yapılan operasyonda ise çeşitli suçlardan 59 kaydı bulunan ve 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.A. (23) gözaltına alındı.

Yakalanan firari 2 hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

10 Ekim Katliamı’nın Üzerinden 9 Yıl Geçti 10 Ekim Katliamı’nın Üzerinden 9 Yıl Geçti
Canan Karatay Tehlikeye Dikkat Çekti! Uzak Durulması Gereken Gıdayı Açıkladı Canan Karatay Tehlikeye Dikkat Çekti! Uzak Durulması Gereken Gıdayı Açıkladı
İban Hesabını Yakınlarına Kullandıranlara Bir Şok Daha! Sadece Para Cezası Değil... İban Hesabını Yakınlarına Kullandıranlara Bir Şok Daha! Sadece Para Cezası Değil...
Domuz Eti Skandalına Bir Yenisi Eklendi: O Ürünlerden Neler Çıktı Neler! İşte Mide Bulandıran Gerçekler... O Ürünlerden Neler Çıktı Neler! İşte Mide Bulandıran Gerçekler...