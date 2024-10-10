13 Gündür Haber Yok... Van'da Kaybolan Rojin'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Türkiye'nin gözü 13 gündür kayıp olarak aranan Rojin Kabaiş'ten gelecek iyi haberdeyken, Rojin'in son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Rojin'in son görüntüleri yurdun güvenlik kameralarına yansıdı.

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Van’da 27 Eylül tarihinden beri kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in son görüntüleri ortaya çıktı. Rojin’in yurttan çıkarken telefonla ilgilendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

13 Gündür Haber Yok... Van'da Kaybolan Rojin'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’ten 13 gündür haber alınamazken, Rojin’in son görüntüleri ortaya çıktı. Rojin, Diyarbakır’dan Van Yüzüncü Yüzyıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliğine kayıt yaptırdıktan sonra Van’a gelirlen, 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrıldı.

13 Gündür Haber Yok... Van'da Kaybolan Rojin'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

13 gündür haber alınamayan Rojin’in son görüntülerinde, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan Rojin Kabaiş'in turnikeden geçtiği görülüyor. Ayağında sarı renkli terlikleri bulunan ve o sırada telefonla ilgilenen Rojin Kabaiş'in güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Yaklaşık 13 gündür kendisinden haber alınamayan Rojin Kabaiş için arama çalışmaları, Van başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde devam ediyor.

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Kaynak: DHA-İHA

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