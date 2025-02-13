Samsun'da 'Kapalı Devre' Operasyonu: İki Tutuklama

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında kentte operasyon düzenledi. 'Kapalı devre' olarak bilinen ve sadece referansla girişin olduğu sistem üzerinden yasa dışı bahis oynatan üç kişi yakalandı.

Yakalanan üç şüphelinin 10 milyon 820 bin 480 lira paranın nakline aracılık ettiği tespit edildi. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken; diğer iki şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: DHA