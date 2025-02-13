Maganda Kurşunuyla Can Vermişti! Pera Bebeğin Ölümüne İlişkin Davada Mahkemeden Aileyi Yıkan Karar

Aydın’ın Söke ilçesinde, 1 Temmuz 2024’te düğün konvoyundan açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 11 aylık Pera bebeğin davasında mahkemenin tahliye kararları, aileyi derinden sarstı.

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Annesiyle evde oyun oynadığı sırada başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden Pera bebek, düğün konvoyundan rastgele açılan ateş sonrası yaşamını yitirmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında, konvoydan ateş ettiği belirlenen kişiler gözaltına alındı.

Sanıklar Mazlum Güney (26), Muhammet Bozkurt (26), Özgür Çelikyürek (31), Serkan Sordabak (26) ve Ersin Budak (33) hakkında “çocuğu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Maganda Kurşunuyla Can Vermişti! Pera Bebeğin Ölümüne İlişkin Davada Mahkemeden Aileyi Yıkan Karar - Resim : 1

TAHLİYE KARARI ŞOK ETKİSİ YARATTI

Bunun yanı sıra, “korku, kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından da ek cezalar istenirken, geçtiğimiz gün Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında beklenmedik bir karar çıktı. Mahkeme, olayda kullanılan silahlarla Pera bebeğe isabet eden mermi arasında bir eşleşme bulunmadığı gerekçesiyle tutuklu sanıklar Ersin Budak, Muhammet Bozkurt ve Özgür Çelikyürek’in tahliyesine hükmetti.

Maganda Kurşunuyla Can Vermişti! Pera Bebeğin Ölümüne İlişkin Davada Mahkemeden Aileyi Yıkan Karar - Resim : 2

MAHKEME BAŞKANI İTİRAZ ETTİ

Mahkeme Başkanı Tuğrul Durmaz, olaydan sonra firar edip 70 gün boyunca kaçak durumda olan sanık Ersin Budak’ın tekrar kaçma ihtimaline dikkat çekerek tutukluluk halinin devam etmesi gerektiğini savundu. Ancak mahkemenin diğer üyeleri bu görüşe katılmayarak Budak’ın tahliyesini onayladı. Öte yandan, firari sanık Mazlum Güney hakkında çıkarılan yakalama kararının sürdüğü belirtildi.

AİLE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkemenin tahliye kararları, Pera bebeğin ailesinin tepkisine yol açtı. Sosyal medyada açıklama yapan anne Buse Palabıyık, baba Ahmet Palabıyık ve dede Kerim Palabıyık, kararın kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. Adaletin yerini bulmasını beklediklerini dile getiren aile, yaşanan bu acı olayın Türkiye için bir dönüm noktası olması gerektiğini ve sevinçlerin böylesine trajedilere dönüşmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

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Kaynak: İHA

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