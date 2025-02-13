Ceset İhbarıyla Gittiler, Gördükleriyle Şaşkınlığa Uğradılar

Kütahya'da ceset ihbarıyla harekete geçen ekipler, gördükleri manzarayla şaşkına uğradı. Ceset zannedilen nesnenin cansız manken olduğu ortaya çıktı.

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ceset ihbarı alan ekipler hızla harekete geçti. Ancak olay yerine gelen ekipler, yol kenarında bulunan ve ‘ceset’ olduğu zannedilen nesnenin cansız manken olduğunu tespit etti.

Ceset İhbarıyla Gittiler, Gördükleriyle Şaşkınlığa Uğradılar - Resim : 1

Bursa'nın Harmancık ilçesi sınırındaki Tavşanlı - Harmancık kara yolu kenarında ormanlık alanda poşet içerisinde ceset olduğuna dair ihbar yapıldı. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Ceset İhbarıyla Gittiler, Gördükleriyle Şaşkınlığa Uğradılar - Resim : 2

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken alınan güvenlik önlemlerinin ardından inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, insan cesedi zannedilen cismin cansız manken olduğu ortaya çıktı.

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Kaynak: İHA

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