Ceset İhbarıyla Gittiler, Gördükleriyle Şaşkınlığa Uğradılar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ceset ihbarı alan ekipler hızla harekete geçti. Ancak olay yerine gelen ekipler, yol kenarında bulunan ve ‘ceset’ olduğu zannedilen nesnenin cansız manken olduğunu tespit etti.

Bursa'nın Harmancık ilçesi sınırındaki Tavşanlı - Harmancık kara yolu kenarında ormanlık alanda poşet içerisinde ceset olduğuna dair ihbar yapıldı. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken alınan güvenlik önlemlerinin ardından inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, insan cesedi zannedilen cismin cansız manken olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA