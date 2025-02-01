Dehşete Düşüren Olay: Genç Kadın 1 Aydır Kayıp... Ceset Yok, 'Katil' Var

ABD'nin Michigan eyaletinde 30 yaşındaki Ashley Elkins adlı kadın, 2 Ocak'tan beri kayıp olarak aranıyor. Elkins'in eski erkek arkadaşı DeAndre Booker, 8 Ocak'ta evinde yapılan aramanın ardından yetkililere yalan söylediği suçlamasıyla tutuklandı. Polis, Booker'ın "kasıtlı cinayet", "delilleri karartma", "cesedi parçalama ve sakatlama" ve "bir ölümü gizlemek" ile suçlandığını açıklarken, Elkins'in cansız bedeni henüz bulunamadı.

Yapılan son açıklamada ise polis, Elkins'in 2 Ocak'ta Booker'ın evine gittiğini öğrendiklerini ve Booker'ın onu öldürdükten sonra cesedini attığını düşündüklerini söyledi. Polis, Booker'ın evinde yaptığı arama sırasında “şiddet suçu” işlendiğini gösteren eşyalar bulduğunu bildirdi.

OĞULLARI 'ANNEM NEREDE?' DİYE SORUYOR

Elkins'in ocak ayı başlarında kaybolmasının ardından arkadaşları ve ailesi tarafından internette ve sahada geniş çaplı aramalar yapıldı. Kadının iki oğlunun masraflarına yardımcı olmak için kurulan bir fondada 13 bin doların üzerinde bağış toplandı.

Elkins'in 7 ve 10 yaşlarındaki oğullarının, annelerinin kayboluşuyla çok zor bir süreç geçirdiği aktarıldı. Otizmli 7 yaşındaki çocuk, annesinin neden eve gelmediğini anlamazken, her gün "Annem nerede? Annem ne zaman gelecek?" diye sorduğu belirtildi. Elkins'in 10 yaşındaki oğlunun ise her gün kabus gördüğü ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi