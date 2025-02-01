ABD Başkanı Trump'tan AB'ye 'Kara Haber'

ABD Başkanı Donald Trump, AB'nin kendilerine kötü davrandığını savunarak, gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.

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ABD Başkanı Trump'tan AB'ye 'Kara Haber'

ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle Avrupa Birliği ülkeleriyle ipler gerilmeye başladı. Trump, AB’nin kendilerine ‘kötü’ davrandığını savunarak gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, AB’nin kendilerine gümrük vergisi uyguladığını, ABD'nin de AB'ye gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, birçok ülke ile ikili ticari ilişkilerde kendilerine kötü davranıldığını ve para kaybettiklerini savunarak başta Meksika, Kanada ve Çin olmak üzere birçok ülkeye yeni gümrük vergileri getireceğini söyledi. “Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacak mısınız?” sorusunu yanıtlayan Trump, “Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacağımı duymadığınıza eminim. Doğru cevabı mı istiyorsunuz yoksa siyasi bir cevap mı vereyim? Kesinlikle uygulayacağım. Avrupa Birliği bize oldukça kötü davrandı” dedi.

Kaynak: DHA

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