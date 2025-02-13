Erzurum'da Horoz Dövüşü Baskını: 3 kişiye Para Cezası

Erzurum'un Uzundere ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede ikamet eden 3 kişinin, horoz dövüştürdükleri video ve fotoğrafları, sosyal medyadan paylaştıkları tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişiye, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan toplam 31 bin 155 lira ceza uygulandı.

Aramalarda ele geçirilen 15 horoz ise Uzundere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA