Erzurum'da Horoz Dövüşü Baskını: 3 kişiye Para Cezası

Erzurum'da horoz dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişiye 31 bin 155 lira ceza kesildi. Aramalarda ele geçirilen 15 horoz ise görevlilere teslim edildi.

Son Güncelleme:
Erzurum'da Horoz Dövüşü Baskını: 3 kişiye Para Cezası

Erzurum'un Uzundere ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede ikamet eden 3 kişinin, horoz dövüştürdükleri video ve fotoğrafları, sosyal medyadan paylaştıkları tespit edildi.

Erzurum'da Horoz Dövüşü Baskını: 3 kişiye Para Cezası - Resim : 1

Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişiye, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan toplam 31 bin 155 lira ceza uygulandı.

Aramalarda ele geçirilen 15 horoz ise Uzundere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Erzurum'da Horoz Dövüşü Baskını: 3 kişiye Para Cezası - Resim : 2

Horoz Dövüşü Baskını: 41 Bin 350 Lira Ceza KesildiHoroz Dövüşü Baskını: 41 Bin 350 Lira Ceza KesildiGüncel

Görenleri Şaşırtan Horoz Dansı, Amacı Daha da İlginçGörenleri Şaşırtan Horoz Dansı, Amacı Daha da İlginçDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Jandarma Erzurum Operasyon
Son Güncelleme:
Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
Valilik Duyurdu: Muş'ta Okullara Kar Tatili Bir Kentte Daha Okullar Tatil
Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor
Adıyaman'da Yoğun Kar: 360 Köye Ulaşım Sağlanamıyor Adıyaman'da Yoğun Kar: 360 Köye Ulaşım Sağlanamıyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış: İlk İmzası Bile Hazır CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış
60-70 Bin TL'ye Satılan 100 Bin Lirayı Geçti: İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı: 'Motoru Çalışmaz Ama Alan Kazanır' İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı
Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti
Rapor Parası Hesaplama Yöntemi Değişti! Artık Daha Az Para Alacaklar: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Rapor Parası Hesaplama Yöntemi Değişti!
Özgür Özel İlk Kez Açıkladı! Mansur Yavaş 'Böyle Giderse Aday Olurum' Dedi mi? Mansur Yavaş 'Böyle Giderse Aday Olurum' Dedi mi?