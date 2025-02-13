Erzurum'da Horoz Dövüşü Baskını: 3 kişiye Para Cezası
Erzurum'da horoz dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişiye 31 bin 155 lira ceza kesildi. Aramalarda ele geçirilen 15 horoz ise görevlilere teslim edildi.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede ikamet eden 3 kişinin, horoz dövüştürdükleri video ve fotoğrafları, sosyal medyadan paylaştıkları tespit edildi.
Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişiye, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan toplam 31 bin 155 lira ceza uygulandı.
Aramalarda ele geçirilen 15 horoz ise Uzundere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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