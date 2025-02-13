Valilik Duyurdu: Muş'ta Okullara Kar Tatili

Muş Valiliği, kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Tatile üniversiteler dahil edilmedi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: DHA