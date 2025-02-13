Valilik Duyurdu: Muş'ta Okullara Kar Tatili
Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadınlar ise idari izinli sayılacak.
Muş Valiliği, kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Tatile üniversiteler dahil edilmedi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:
"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır."
Kaynak: DHA