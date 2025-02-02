Görenleri Şaşırtan Horoz Dansı, Amacı Daha da İlginç

Bulgaristan’ın Krivini köyünde, Petlyovden (Horoz Günü) kutlamaları renkli sahnelere ev sahipliği yaptı. Geleneksel kıyafetleriyle şarkı söyleyen kadınlar izleyenleri hayran bıraktı.

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Bulgaristan’ın Krivini köyünde, yıllardır devam eden Horoz Günü geleneği kapsamında kadınların yaptıkları dans gösterisi herkesi büyüledi.

Pantolon giydirilmiş bir horozla birlikte geleneksel horoz dansını yapan kadınlar büyük dikkat çekti.

HOROZ DANSI NEDİR?

Doğu Bulgaristan’da yaygın olarak kutlanan Petlyovden, ailelerin erkek çocuklarının sağlık ve bereketine adanmış bir halk bayramıdır.

Kutlamalar sırasında horoz kurban etme geleneği de uygulanmaktadır. Aynı tarih, Ortodoks Hristiyanlıkta İsa’nın Tapınağa Sunuluşu olarak bilinen Yaradılış Bayramı’na da denk gelir.

Kaynak: AA

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