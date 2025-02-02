Netanyahu Ateşkesten Vaz mı Geçiyor? Son Anda Karar Değiştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması için müzakerelerinin yapılacağı Katar’a heyet göndermeyi erteledi. Netanyahu’nun erteleme kararın arkasında ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmenin olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Netanyahu Ateşkesten Vaz mı Geçiyor? Son Anda Karar Değiştirdi

İsrail'in Walla sitesinin ’yetkili kaynaklara’ dayandırdığı haberine göre, Netanyahu, anlaşmanın ikinci aşama müzakereleri için Katar'a heyet göndermeyi salı günü ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme gerçekleşene kadar dondurma kararı aldı.

Netanyahu'nun bu kararın arkasında Trump’ın ateşkesin ikinci aşamasına dair tutumunu merak ettiği ve bu görüşmeden çıkacak karara göre hareket edeceği belirtildi.

İKİNCİ AŞAMADA GAZZE’DEKİ YÖNETİM TARTIŞILACAK

Kaynaklardan birinin, Gazze Şeridi'ndeki yönetim ve savaşın tamamen sona ermesinin değerlendirileceği ikinci aşama müzakerelerinin ilk aşamadan çok farklı şekilde gelişeceğini kaydettiği iddia edildi.

İsrail'in anlaşmanın 16. günü olan pazartesi günü ikinci aşama görüşmelerinin başlaması için Katar'a heyet göndermesi bekleniyordu.

Sevinç Gözyaşları: İsrail'in Serbest Bıraktığı 143 Filistinli Gazze'deSevinç Gözyaşları: İsrail'in Serbest Bıraktığı 143 Filistinli Gazze'deDünya
Gazze'deki Hasta ve Yaralılar İçin Sevindirici HaberGazze'deki Hasta ve Yaralılar İçin Sevindirici HaberDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail Binyamin Netanyahu
Son Güncelleme:
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
46 Yaralı ve Hasta Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a Geçti 46 Yaralı ve Hasta Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a Geçti
Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun
Yunanistan’da Korkutan '3 Şubat' Uyarısı, Eğitime Ara Verildi, Limanlar Yasaklandı Eğitime Ara Verildi, Limanlar Yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat
Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Ücretsiz ve Sınırsız Olacak İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Ücretsiz ve Sınırsız Olacak