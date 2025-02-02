Netanyahu Ateşkesten Vaz mı Geçiyor? Son Anda Karar Değiştirdi

İsrail'in Walla sitesinin ’yetkili kaynaklara’ dayandırdığı haberine göre, Netanyahu, anlaşmanın ikinci aşama müzakereleri için Katar'a heyet göndermeyi salı günü ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme gerçekleşene kadar dondurma kararı aldı.

Netanyahu'nun bu kararın arkasında Trump’ın ateşkesin ikinci aşamasına dair tutumunu merak ettiği ve bu görüşmeden çıkacak karara göre hareket edeceği belirtildi.

İKİNCİ AŞAMADA GAZZE’DEKİ YÖNETİM TARTIŞILACAK

Kaynaklardan birinin, Gazze Şeridi'ndeki yönetim ve savaşın tamamen sona ermesinin değerlendirileceği ikinci aşama müzakerelerinin ilk aşamadan çok farklı şekilde gelişeceğini kaydettiği iddia edildi.

İsrail'in anlaşmanın 16. günü olan pazartesi günü ikinci aşama görüşmelerinin başlaması için Katar'a heyet göndermesi bekleniyordu.

Kaynak: AA