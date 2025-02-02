46 Yaralı ve Hasta Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a Geçti

7 Mayıs 2024'ün ardından geçen ocak ayında yeniden açılan Refah Sınır Kapısı'ndan geçişler devam ediyor. Refah Sınır Kapısı'nın faaliyete geçmesinin ikinci gününde, 46 Filistinli hasta ve yaralı, refakatçileriyle birlikte Gazze'den Mısır'a geçiş yaptı.

46 Yaralı ve Hasta Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a Geçti

Uzun bir süreden sonra yeniden açılan Refah Sınır Kapısı'ndan bugün Mısır'a 46 hasta ve yaralı geçti. Hasta ve yaralıların refakaçilerinin de geçiş yaptığını belirten kaynak, geçiş yapan hastaların çoğunluğunun kanser hastası olduğunu kaydetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Tıp Merkezi'nde toplanan hasta, yaralı ve refakatçi yakınları, otobüs ve ambulanslarla Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı. Yapılan ateşkes anlaşması gereği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gözetiminde günlük 50 hasta ve yaralının Refah Kapısı'ndan tedavi amacıyla Mısır'a geçmesi bekleniyor.

İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmişti. Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı. İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılması da yer alıyordu.

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Kaynak: AA

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