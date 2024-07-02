Yorgun mermi, 11 aylık bebeği öldürmüştü: Damat ve 3 kişi gözaltında

Aydın'da evinde annesiyle oyun oynayan 11 aylık Pera bebek, başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

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Evde annesiyle oynayan Pera Palabıyık'ın, başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ölümüne ilişkin soruşturma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallede düğün yapılan alanda inceleme yaptı.

İncelemede çok sayıda boş mermi kovanı bulunduğu öğrenildi.

Polis, damat D.G, ağabeyi C.G. ile babası M.T.G. ve düğünde davetli S.B'yi gözaltına aldı.

BEBEĞİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Pera Palabıyık için öğle vakti Hacı Halil Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Baba Ahmet Palabıyık, cenaze namazında gözyaşı döktü.

Törene Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı.

Namazın ardından bebeğin cenazesi Granta Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA

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