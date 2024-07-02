Fahrettin Koca'dan devir teslim sonrası ilk paylaşım

Fahrettin Koca, 10 Temmuz 2018'den beri sürdürdüğü Sağlık Bakanlığı görevinden ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle, Koca'nın yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu bakan olarak atanmıştı.

Görev devir teslim töreninde "Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu" diyen Fahrettin Koca, Erdoğan'a şükranlarını sunmuştu.

Fahrettin Koca, görev teslimi sonrası ilk kez konuştu.

X hesabından paylaşım yapan Koca, şunları söyledi:

"Değerli vatandaşlarım, Hayatımın en anlamlı dönemi Sağlık Bakanı olarak hizmetinizde olduğum dönemdir. Bu dönemde ağır sınavlarla karşılaştık, sizin desteğinizle başarılı olduk. Hizmetlerimizde, her hastamıza onun hekimi gibi yakın olmaya çalıştım. Takdiriniz teşvik edici, eleştiriniz yol gösterici oldu. Şifa bulmasında katkım olan her hastamız için mutluyum. Sağlıkla kalın. Teveccühünüz için teşekkür ediyorum.

‘AMİRİNİZDEN ÇOK HEKİM ARKADAŞINIZ OLMAK İSTEDİM’

Değerli sağlık çalışanları, Benzersiz bir özveriyle çalışmayı gerektiren dönemler yaşadık. Çabanız için sizlere minnettarım. Sorunlarınız, kesinlikle, sağlık sisteminin öncelikli sorunları arasında kabul edilmeliydi, gerekli çözümleri geliştirmeye çalıştık. Amirinizden çok hekim arkadaşınız olmak istedim ve öyle kalacağım. Her birinize teşekkür ederim."

Kaynak: Gerçek Gündem