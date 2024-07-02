AKP'nin Kızılcahamam kampı sona erdi! Partililere "tevazu, samimiyet ve gayret" mesajı verildi

AKP'nin Kızılcahamam'da gerçekleşen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" sona erdi.

AKP'nin Kızılcahamam kampı sona erdi! Partililere "tevazu, samimiyet ve gayret" mesajı verildi

AKP'nin Kızılcahamam'da 3 gün süren kampında, yerel seçim sonuçları değerlendirildi, şehirlerin ihtiyaçları ve projeler ele alındı. Kampta, "tevazu, samimiyet ve gayret" mesajı verildi.

Gelecek döneme ilişkin yol haritasının da görüşüldüğü kampta, ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konularında sunumlar yapıldı. Deprem bölgesinde, yaraları sarmaya yönelik proje bazlı çalışmalar ile yapılması gerekenler de ele alındı.

541 BELEDİYE BAŞKANI KATILDI

Kampın bugünkü bölümünde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz görev alanlarıyla ilgili sunum yaptı. Ardından bakan yardımcıları, belediye başkanlarının önerilerini ve taleplerini dinledi.

Kampa, 541'i belediye başkanı olmak üzere toplam 629 yerel yönetici katıldı.

AKP'nin Kızılcahamam kampında partililere "kibir" uyarısı: "Lüksten ve şatafattan kaçının"AKP'nin Kızılcahamam kampında partililere "kibir" uyarısı: "Lüksten ve şatafattan kaçının"Siyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP Kızılcahamam
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
Milli Savunma Bakanı Güler'den Kayseri ve Suriye açıklaması Bakan Güler'den Kayseri ve Suriye açıklaması
Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor
İmamoğlu: Son göstergeler hepimizi endişelendiriyor İmamoğlu: Son göstergeler hepimizi endişelendiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede önemli değişiklik: Yeni Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu Kabinede önemli değişiklik: Yeni bakanlar belli oldu
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu
Kabinedeki değişikliğin perde arkası: "İstifa" saati dikkat çekti Kabinedeki değişikliğin perde arkası
LPG'ye büyük zam geldi! Yeni artışlar yolda... LPG'ye büyük zam geldi!