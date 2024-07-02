AKP'nin Kızılcahamam kampında partililere "kibir" uyarısı: "Lüksten ve şatafattan kaçının"

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın aktardığına göre, Kızılcahamam’da gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda belediye başkanları genel merkez yönetimi ve kabine üyelerine tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında talan edilmesinden dolayı şikâyette bulundu. Başkanlar, “Tarım arazilerine dokunulsun istemiyoruz. Bununla ilgili hemen bir çalışma yapılması ve bir standarda oturtulması gerekiyor. İmar konusunda tarım arazilerinin dokunulmazlığı ön plana çıkarılmalı. Bunların denetimi konusunda somut adımlar atılmalı” dedi.

Öte yandan, bazı doğu şehirlerinde ilçe belediye başkanlığı yapanlar, bölgeye termal yatırımlar gerçekleştirilmesi konusunda talepte bulundu. Birçok belediye başkanı ise asfalt konusunu şikâyetlerini iletti. Deprem şehirlerinin belediye başkanları da “Bizim özel durumumuz var. Depremden dolayı nüfus azaldı. Buna paralel gelir azaldı ve deprem sebebiyle giderler arttı. Desteklerin artırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

"KİBİR" KONUSU GÜNDEME GELDİ

Kampta, 31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybının sebeplerinden birisi olan “kibir” konusu da gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre genel merkez yönetimi “Kibri bir tarafa bırakın. Tevazu, gayret ve samimiyeti elden bırakmayın. Aşırı lüksten, aşırı gösterişten ve şatafatlı hayattan kaçının. Vatandaş ile aranıza duvar örmeyin. Vatandaşın hoşlanmayacağı bir hayat tarzı benimsemeyin. Partimizin kuruluş amacını ve halka hizmet mottosunu unutmayın. Daima halkla birlikte halkın içinde olun” tavsiyesinde bulundu.