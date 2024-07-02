Milli Savunma Bakanı Güler'den Kayseri ve Suriye açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kayseri'de başlayan ve farklı kentlere de yayılan gösterilerin ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan Türkiye karşıtı provokatif eylemlerin ardından bir açıklama yaptı. Bakan Güler, "Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, devletimizin birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" dedi.

Türkiye'de Kayseri'de yedi yaşında çocuğa taciz olayının ardından başlayan olaylar sürüyor. Kayseri'de sokağa inen kalabalık gruplar, Suriyelilerin yoğunlukta olduğu bilinen bölgelerde, iş yerleri ve araçları ateşe verdi. Kayseri'de yaşanan olayın ardından Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul'da da Suriyelilere yönelik eylemler gerçekleştirildi.

SURİYE SINIRINDA GERİLİM

Türkiye içinde Suriyelilere karşı gerçekleştirilen eylemlerin ardından Suriye'de de gerilim yükseldi. Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolündeki bölgelerde karışıklıklar meydana geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde Türkiye'ye karşı protestoların gerçekleştirildiği, El-Bab ve Azez bölgelerinde Türk bayraklarının indirildiği ve Türklere ait tırların taşlandığı öne sürüldü. El Rai'de ise PTT bürosunda çalışan Türklerin de çıkarıldığı da iddia edildi.

BAKAN GÜLER'DEN AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Güler, "Suriyeliler konusunda oluşturulmaya çalışılan algı dikkatle izleniyor. Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, devletimizin birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA