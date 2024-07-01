Türkiye-Suriye normalleşmesi gündemdeydi... Kayseri'nin ardından sınır hattında korkutan gerilim

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu bir kişinin yaşça küçük bir kız çocuğunu istismar ettiği iddiaları kent genelinde infiale neden oldu. Sokağa inen kalabalık gruplar, Suriyelilerin yoğunlukta olduğu bilinen bölgelerde, iş yerleri ve araçları ateşe verdi. Tırmanan şiddet olaylarına ilişkin görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Gece sokağa dökülen mahallelilerin bazı dükkanları ateşe verdiği, bazıları araçları da parçaladığı görüntüler sosyal medyada yoğun olarak paylaşıldı.

'SIĞINMACI' TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istismar edilen çocuğun annesi ve kardeşleri ile beraber devlet koruması altına alındığını duyurdu, davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Taciz iddiasına yönelik soruşturma başlattı, olaylara ilişkin yayın yasağı getirildi, gözaltındaki şüpheli ise tutuklandı.

İstismar iddiası ve yaşanan gerginlik sonrası, siyasetçiler arasında 'Suriyeli göçmenler' tartışması yeniden alevlendi.

SINIR HATTI KARIŞTI

Sığınmacılara yönelik şiddet olaylarının patlak vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde Türkiye'ye karşı protestoların gerçekleştirildiği iddia edildi.

Bazı bölgelerde Türk bayraklarının indirildiği ve Türklere ait tırların taşlandığı öne sürüldü. El Rai'de PTT bürosunda çalışan Türklerin de çıkarıldığı iddialar arasında.

ANKARA-ŞAM NORMALLEŞME SÜRECİ GÜNDEMDEYKEN...

Suriye'deki protestoların 2023 ortasında kesilen Türkiye-Suriye normalleşme süreci açısından yeni bir dönemin başlayabileceğine yönelik beklentilerin arttığı bir dönemde patlak vermesi ise dikkat çekti.

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem