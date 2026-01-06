Samsun Merkezli 19 İlde 'Çocuk Müstehcenliği' Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltında

Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen ‘çocuk müstehcenliği’ operasyonunda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Merkezli 19 İlde 'Çocuk Müstehcenliği' Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltında
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ‘Çocuk müstehcenliği’ne yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, Samsun merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 40 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

