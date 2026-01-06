Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınan Ünlüler Adli Tıp Kurumu'nda

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında oyuncu Doğukan Güngör, 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli, gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Son Güncelleme:
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınan Ünlüler Adli Tıp Kurumu'nda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda sonucu İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen; aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 24 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınan Ünlüler Adli Tıp Kurumu'nda - Resim : 1

Ayrıca kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİLER

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Maduro’yu Julian Assange’ın Avukatı Savunacak Maduro'nun Savunmasını Ünlü Avukat Yapacak
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bahçeli'den 'Maduro' Operasyonuna Tepki: ‘Karayip Korsanları Filmi Bütün Dünyanın Önünde Yapıldı’ ‘15 Temmuz İhanetiyle Benzerliği Dikkat Çekici’
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam Verdi Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam Verdi
Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza
Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı
İran’daki Protestolarda Bilanço Ağırlaşıyor: 29 ölü, 1200’den Fazla Gözaltı! İran’daki Protestolarda Bilanço Ağırlaşıyor!
Kapalıçarşı'daki Kara Para Ağına Yeni Operasyon: 80 Gözaltı Kararı Kapalıçarşı Operasyonunda Dördüncü Dalga