Ünlü Yapımcı Timur Savcı’nın Test Sonucu Çıktı: Saç Örneğinde Kokain Tespit Edildi

Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu içerikli yazışmalarının gündeme gelmesinin ardından gözaltına alınarak, kan ve saç örnekleri alınan TİMS&B prodüksiyon şirketinin ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı’nın Adli Tıp Kurumu’ndaki test sonuçları belli oldu. Savcı’ya ait numuneler üzerinde yapılan incelemelerin ardından hazırlanan raporu Sabah paylaştı.

SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan analizlerde, Timur Savcı’nın saç örneklerinde kokain kullanımına rastlandığı belirlendi.

Yapılan analizlerde Savcı’nın kanında herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmazken, saç örneklerinde kokain tespit edildi. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapora göre Savcı’dan 9 mililitre kan ve 4 santimetrelik saç örneği alındığı, numunelerin Kimya İhtisas Dairesi tarafından incelendiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Medya, sanat ve iş dünyasından birçok ismi kapsayan uyuşturucu soruşturmasında kilit rol oynayan spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin, iki ayrı cep telefonunun şifrelerini kendi isteğiyle teslim etmesiyle birlikte, uyuşturucu teminine ilişkin yazışmalar da ortaya çıkmıştı.

Bu kapsamda adı tespit edilen kişilerden biri de TİMS&B prodüksiyon şirketinin ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı olmuştu. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, Savcı ile Cebeci arasında uyuşturucu teminine yönelik görüşmelerin yer aldığı belirlenmişti.

Savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

‘THC’Mİ UNUTMA’ DEMİŞTİ

Soruşturma dosyasına giren mesaj kayıtlarına göre, 25 Ekim 2024 tarihinde Timur Savcı ile Ela Rümeysa Cebeci’nin mesajlaştığı, Savcı’nın Cebeci’ye iş yerinin konumunu gönderdiği tespit edildi. İkilinin akşam saat 19.00’da Levent’te bulunan ofiste buluştuklarına dair yazışmalar da dosyada yer aldı.

Mesajlaşmaların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi üzerine Timur Savcı’nın cep telefonuna el konulurken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı da uygulandı. Savcı’nın 24 Aralık’ta gözaltına alındığı gün Adli Tıp Kurumu tarafından alınan kan ve saç örneklerine ilişkin inceleme süreci tamamlandı.

Kaynak: Sabah