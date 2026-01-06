'Süreç Komisyonu'nda Ortak Rapor İçin İkinci Randevu

'Terörsüz Türkiye' süreci için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ortak rapor yazımı için bugün ikince kez toplanacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bugün saat 15.00'te ikinci kez bir araya gelecek.

Yazım ekibinde AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol Grubu temsilcileri yer alıyor. Yazım ekibinde AKP'den Mustafa Şen, CHP’den Murat Emir, DEM Parti’den Cengiz Çiçek, MHP’den Feti Yıldız, Yeni Yol Grubu’ndan Bülent Kaya bulunuyor.

Ortak raporun "komisyonun önemi, Türk-Kürt kardeşliğinin tarihi, örgütün fesih ve silah bırakmasının tespiti, atılacak idari ve hukuki adımlar" gibi başlıkları içermesi öngörülüyor.

Komisyonun rapor yazım ekibi ilk kez 22 Aralık 2025'te toplanmıştı. Komisyon toplantısından önce gazetecilere açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa'nın ilk dört maddesini, 42. maddeyi ve 66. maddeyi tartışmaların dışında tuttuklarını söylemişti.

