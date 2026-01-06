Maduro’yu Julian Assange’ın Avukatı Savunacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’de yargılanacağı davada savunmayı ünlü ceza avukatı Barry Pollack üstlendi. Pollack, daha önce Julian Assange’ın serbest kalması sürecinde yürüttüğü çalışmalarla uluslararası alanda tanınmıştı.

Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak’ta düzenlenen operasyonun ardından ABD’ye götürülerek gözaltına alınmış, daha sonra New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılmıştı. Çifte yöneltilen suçlamalar arasında uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı oldukları iddiaları bulunuyor.

'SİYASİ SÜREÇ' VURGUSU

Venezuela hükümeti ve Maduro destekçileri, ABD’deki yargılamanın siyasi amaçlı olduğu görüşünü dile getiriyor ve iddiaların delillere dayanmadığını savunuyor.

'KAÇIRILDIM, SAVAŞ ESİRİYİM'

Maduro, mahkeme önünde yaptığı açıklamada kendisini “savaş esiri” olarak tanımlamıştı. Dava, ABD yönetiminin aylardır Maduro’yu uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendiren iddialarının yargıya taşınması olarak değerlendiriliyor.

Barry Pollack, Harris St. Laurent & Wechsler LLP hukuk bürosunda görev yapıyor ve 30 yılı aşkın süredir karmaşık ceza davalarında deneyime sahip. Pollack ayrıca American College of Trial Lawyers ve American Board of Criminal Lawyers üyesi olup, Ulusal Ceza Savunma Avukatları Birliği'nin eski başkanları arasında yer alıyor.

Cilia Flores’in savunmasını ise, beyaz yaka suçları alanında uzman olan ve uzun yıllar ABD Adalet Bakanlığı’nda görev yapan Mark Donnelly üstlenecek.

Maduro ve Flores mahkemeye çıkarılırken, adliye binası önünde toplanan binlerce kişi ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesini protesto ederek çiftin serbest bırakılmasını talep etti.

