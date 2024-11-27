Sahte İçki Bir Aileyi Dağıttı

Tokat’ta içtikleri sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilen 4 kardeşten Ali Baybars (51) Turhal’da, amcaları Bekir Baybars (60) ise İstanbul’da yaşamını yitirdi. Diğer 3 kardeşin tedavileri yoğun bakımda devam ediyor.

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Sahte İçki Bir Aileyi Dağıttı

Ali Baybars, hayatını kaybeden annesi Fadime Aybars’tan kalan mirasın paylaşımı için kardeşleri Duran Baybars (48), Hüseyin Baybars (46) ve Veli Baybars (49) ile 23 Kasım’da İstanbul’dan Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Ulutepe köyüne geldi.

DÖRT KARDEŞ DE FENALAŞTI

4 kardeş yolda ve köyde İstanbul’dan aldıkları içkiyi içtikten bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından 4 kişi, Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

Ancak kardeşlerden Ali Baybars kurtarılmadı. Diğer 3 kardeş ise Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kardeşlerin amcaları Bekir Baybars’ın (60) da aynı içkiden tükettiği, onun da İstanbul’da yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Bekir Baybars ve yeğeni Ali Baybars otopsi işlemlerinin ardından dün Ulutepe köyünde toprağa verildi.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Ali Baybars ve amcası Bekir Baybars’ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporla belli olacak.

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Kaynak: DHA

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