Sahnede Öpüşmenin Bedeli Ağır Oldu... Dilan Polat ve Ablası Yeniden Hapse Girebilir

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında kameralar önünde öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler'de bulunma suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede iki kardeşin bir yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Sahnede Öpüşmenin Bedeli Ağır Oldu... Dilan Polat ve Ablası Yeniden Hapse Girebilir

Vergi kaçırma, kara para aklama ve çete kurma suçlarından tutuklanan ve yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Beşiktaş’taki bir mekanda kutlama partisi düzenlemişti. Tahliye edilmelerini kutlayan çiftin partisinde, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun sahnede öpüşmesi gündeme gelmişti. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler sonrası savcılık harekete geçmiş ve abla kardeş hakkında, ‘hayasızca hareket’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

'YETERLİ DELİL VAR'

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp ifadelerine başvurulan abla kardeş serbest bırakılmıştı. Yürütülen soruşturmada savcı iddianamesini hazırladı. İfadesi alınan kardeşler olayın tamamen refleks sonucu olduğunu ve yanlış anlaşıldıklarını söylemişti. Cumhuriyet’ten Fahrettin Öztürk’ün haberine göre; savcı, hazırladığı iddianamede Dilan Polat ile Sıla Doğu kardeşlerin bu davranışı cinsel güdüyle yapmadıklarını iddia etseler bile, herkese açık bir gece kulübünde gerçekleşen eylemle "hayasızca hareketler" suçunun oluştuğunu ve dava açmak için yeterli delilin bulunduğunu belirtti.

BİR YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, Dilan Polat ile Sıla Doğu'nun, "Hayasızca hareketler" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamenin, kabul edilmesi halinde abla-kardeş, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Kaynak: Cumhuriyet

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