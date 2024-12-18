Müsavat Dervişoğlu'nun Korumaları Gazetecilere Saldırmıştı: Suç Duyurusunda Bulundular

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun korumaları, Çorum ziyaretinde basın mensuplarına saldırmıştı. Yaşanan arbede yargıya taşındı. Saldırıya uğrayan gazeteciler, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na korumalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Müsavat Dervişoğlu'nun Korumaları Gazetecilere Saldırmıştı: Suç Duyurusunda Bulundular

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçen pazar günü kentteki bir düğün salonunda partililerle bir araya gelmiş, programda basın mensupları ile Dervişoğlu’nun korumaları arasında arbede yaşanmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Olay sonrası Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan gazeteciler açıklama yaptı. Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, "Müsavat Dervişoğlu'nun programına gazeteciler davet edilmişlerdir. Davet üzerine salona gitmiş ve görevini yapmaya çalışmıştır. Türkiye genelinde ve Çorum’da da son zamanlarda gazeteciler hedef alınarak protesto edilip, tartaklanıp küçük düşürülmeye çalışılmaktadır. Bu konuyu kınıyoruz. Bugün de Çorum Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Müsavat Dervişoğlu'nun Korumaları Gazetecilere Saldırmıştı: Suç Duyurusunda Bulundular - Resim : 1

Gazeteci Cuma Şahin ise “Kimsenin tasvip etmediği bir yaşadık. Burada taşkınlık falan yapmaya hiç niyetimiz yoktu, ama arkadaşlar stresli olduğunu iddia ederek bizim üzerimize hakaret ve küfürlerle gelmesi gerçekten üzücü bir olay. Biz oraya davetle gittik. Amacımız haber yapmaktı. Uğradığımız saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu gazeteciliğe yapılmış olan büyük bir hakarettir" diye konuştu.

Müsavat Dervişoğlu’nun Korumaları Gazetecilere SaldırdıMüsavat Dervişoğlu’nun Korumaları Gazetecilere SaldırdıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Gazeteci Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Çorum
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