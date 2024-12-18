Külliye'de Kritik Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan ve Gazze'de 'Ateşkes' Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi külliyenin ana giriş kapısında resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'KALICI BARIŞ SAĞLANMADAN...'

"İsrail'in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskının sürdürülmesi gereklidir. Lübnan'ın güvenliği bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemez. Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış sağlanmadan da bölgemiz huzura kavuşamaz. İsrail hükümetinin bu gerçeği anlamadığına şahit oluyoruz. Lübnan halkının birliğine ve iç barışına katkılarımızı sürdüreceğiz. Lübnan'ın istikrarını hedef alan her türlü teşebbüsün karşısındayız.

Türkiye bu süreçte ihtilafın başından bu yana yaptığı gibi Suriye halkının yanında duracak, gereken her türlü katkıyı sağlayacaktır. Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır. Suriye'nin iki önemli komşusu olarak Lübnan'la birlikte hareket etmemiz gerektiği hususunda mutabıkız. Suriye'nin istikrarının bölgenin istikrarı anlamına geldiğini bilen herkesin bu sürece katkı vermesini bekliyor, bunu da samimiyetle arzu ediyoruz. Basiret ve ferasetiyle Suriye halkının bu süreci alnının akıyla yöneteceğine inanıyorum. Türkiye ve Lübnan olarak hedefimiz Suriye'yi ayağa kaldırmaktır."

Kaynak: AA