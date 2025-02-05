Sahil Güvenlik Komutanlığına Uzman Erbaş Alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 10 Şubat'ta başlayıp 20 Şubat'ta sona erecek. Peki, kimler başvuru yapabilecek? Başvurular nereden yapılacak? İşte tüm detaylar...

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Sahil Güvenlik Komutanlığına Uzman Erbaş Alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 10-20 Şubat tarihleri arasında, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

ŞARTLAR NELER?

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (10 Şubat 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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Kaynak: AA

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