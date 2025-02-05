Meteoroloji Uyarmıştı: Bartın-Amasra Karayolunda Kar Yağışı

Meteorolojinin kar yağışı uyarısı yaptığı iller arasında bulunan Bartın'da kar yağışı başladı. Bartın Amasra karayolunun Ahatlar mevkisinde yol kenarları beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Uyarmıştı: Bartın-Amasra Karayolunda Kar Yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla kar yağışı uyarısı yaptığı iller arasında yer alan Bartın'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, gece saatlerinden itibaren ise şehir merkezine kar yağışı düşmeye başladı. Bartın Amasra karayolu Ahatlar mevkisinde yol kenarları beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Uyarmıştı: Bartın-Amasra Karayolunda Kar Yağışı - Resim : 1Karayolunun bazı bölgelerinde lapa lapa kar yağarken, bazı kısımlarında ise sulu kar yağdığı görüldü. Trafiğe açık olan yolda polis ekipleri devriye atarken karayolları ise kar küreme ve tuzlama çalışmaları için hazır bekletiliyor. Bölgedeki kar yağışı aralıklarla sürüyor.

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Kaynak: İHA

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