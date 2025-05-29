Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kemalettin Aydın'dan Öğrencilere Açık Tehdit: 'Eylem Yapanın Okula Girme Şansı Yok'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası üniversite öğrencilerinin iradesiyle başlayan protestolar hem Türkiye hem dünya gündemine oturmuştu. Yüzlerce öğrenci polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınmış ve onlarcası tutuklanmıştı. Öte yandan öğrenciler, kendi üniversitelerinde protestoları sürdürmeye devam ediyor.

Tüm bunlar olurken üniversiteler de öğrencilerin demokratik haklarını engellemek için çeşitli yöntemler deniyor. Son haber ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden geldi. Öğrencilerin bilimsel projelerinin yarıştığı İnofest 2025 ödül töreninde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın yaptığı konuşmada tepki çekti.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Aydın'ın öğrencileri tehdit ettiği sözleri şöyle:

"Öğrencinin elinde kalem, kütüphanesinde kitap, laboratuvarında mikroskop olur. Ama eylemcinin ya da aktivistin elinde taş, mermer ya da silah olur. Bizim üniversitemizin külliyesi arınmış, temizlenmiş, tanımlanmış ve Türkiye'nin en nadide üniversitesi ve en zeki çocukların okuduğu bir üniversite. Bu nedenle İnofest, Sporfest, Teknofest gibi gelecek üzerine akıl yürüten siz evlatların buradaki geleceğinizi kollamak, kontrol etmek ve huzurunu sağlamak benim görevim.

Bu doğrultuda bu üniversite külliyesi içerisinde, açıken ve net olarak söylüyorum, bu huzuru bozmaya kalkan her kim olursa, ertesi sabah bu üniversitenin dış duvarlarından içeriye girme şansı yok. Bugün yapan arkadaşlarınız yarın girmeyecekler. Bu kadar da açık söylüyorum. Bugün yapan arkadaşlarımız yarın bu üniversite külliyesine girmeyecekler ve giremeyecekler. Okumaya gelene paspas olmaya hazırım. Eylem yapmaya gelene dağ gibi durmaya da hazırım. Onun için bütün arkadaşlarınıza bunu söyleyin. Bu üniversite huzurun yuvasıdır. Burada 15 bin öğrencinin 15 tanesinin huzur bozmasıyla 14 bin 985 öğrencinin gelecek planlarını kimseye ipotek bırakmayız."