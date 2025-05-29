Güney Kore'de İçinde 4 Kişi Bulunan Donanma Uçağı Düştü!

Güney Kore'nin güneyindeki Pohang kentinde Güney Kore Donanması'na ait bir devriye uçağı düştü. Pohang şehir hükümeti yetkilisi, kazanın saat 13:50 civarında meydana geldiğini, doğu kıyısındaki dağlara düşen devriye uçağında dört kişinin olduğunu açıkladı.

İÇİNDE 4 KİŞİ VARDI

Görgü tanıklarından biri, uçağın düştüğü yerden duman görüldüğünü belirtti.

Pohang Nambu Polis Karakolu, olay yerine kurtarma ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini, ancak ölü ya da yaralı sayısının henüz doğrulanamadığını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi