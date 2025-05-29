Güney Kore'de İçinde 4 Kişi Bulunan Donanma Uçağı Düştü!

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Pohang şehrinde bir facia yaşandı. İçinde 4 kişinin bulunduğu Güney Kore Donanması'na ait bir devriye uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. 4 kişinin sağlık durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

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Güney Kore'de İçinde 4 Kişi Bulunan Donanma Uçağı Düştü!

Güney Kore'nin güneyindeki Pohang kentinde Güney Kore Donanması'na ait bir devriye uçağı düştü. Pohang şehir hükümeti yetkilisi, kazanın saat 13:50 civarında meydana geldiğini, doğu kıyısındaki dağlara düşen devriye uçağında dört kişinin olduğunu açıkladı.

İÇİNDE 4 KİŞİ VARDI

Görgü tanıklarından biri, uçağın düştüğü yerden duman görüldüğünü belirtti.

Güney Kore'de İçinde 4 Kişi Bulunan Donanma Uçağı Düştü! - Resim : 1

Pohang Nambu Polis Karakolu, olay yerine kurtarma ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini, ancak ölü ya da yaralı sayısının henüz doğrulanamadığını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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