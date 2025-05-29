Arazi Kavgasında Ortalık Savaş Alanına Döndü: Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığında kan döküldü. Silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Jandarma olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Arazi Kavgasında Ortalık Savaş Alanına Döndü: Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Haydarahmet Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki akraba ailesi arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 25 yaşındaki Mehmet Bulut ile 27 yaşındaki amcasının oğlu İbrahim Bulut hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde başladı; taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavga kısa sürede şiddetlendi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 11 kişi ilk müdahalenin ardından Birecik ve Suruç Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Arazi Kavgasında Ortalık Savaş Alanına Döndü: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Tedavi altındaki 9 kişinin durumu ciddiyetini korurken, hayatını kaybeden iki gencin yakınları ve mahalle halkı büyük üzüntü yaşadı. Jandarma, hem olay yerinde hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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Kavga Şanlıurfa
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