Diyarbakır'da Uyuşturucuya Büyük Darbe: 70 Ton Esrar ve Milyonlarca Kenevir Ele Geçirildi!

Diyarbakır'da jandarma ve özel ekiplerin düzenlediği operasyonda, 70 ton toz esrar ile 3,4 milyon kök kenevir ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen kapsamlı operasyonlarda tam 70 ton toz esrar, 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildiğini açıkladı. Jandarma İHA'lar ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 7 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

Lice ve Hani ilçelerinde, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yürütülen operasyona, 61 operasyonel tim ve 645 personel katıldı.

Diyarbakır'da Uyuşturucuya Büyük Darbe: 70 Ton Esrar ve Milyonlarca Kenevir Ele Geçirildi! - Resim : 1

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır Valisi, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve jandarma ekiplerini başarılı operasyon nedeniyle tebrik etti.

Uyuşturucu ile mücadelede önemli bir darbe vurulan Diyarbakır'da, operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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