Bakan Tekin'den Tutuklu Öğrenciler Sorusuna 'Terör' Yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla gözaltına alınması ve 23 Mart'ta 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklanması sonrası başlayan protestolarda 299 öğrenci tutuklandı. Tutuklanan öğrenciler için adalet talebi yükselmeye devam ederken AKP'nin grup toplantısı öncesi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

'GÖSTERİLERİ TERÖRİZE EDEN KİŞİLER...'

Gazetecilerin sorusu üzerine Bakan Tekin, tutuklanan öğrencileri 'gösterileri terörize eden kişiler' olarak nitelendirdi. Tekin'in ifadeleri şöyle:

"Protestolarda en son 800 civarı öğrenci gözaltına alındı. Kim gözaltına alınıyor? Güvenlik görevlilerimize karşı protesto hakkı açısından hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz şeylerle gösterilere katılan kişiler yani bu gösterileri terörize eden kişiler; protestolara katılan diğer kişilerin de haklarını terörize eden kişiler alınıyor. Buna böyle bakmak lazım.

'HERKES GÖZALTINA ALINIYOR DEMEK YANLIŞ'

'Protestoya katılan herkes gözaltına alınıyor' demek yanlıştır. Böyle bir şey yok. Protestolara katılıp demokratik hakkını kullanırken antidemokratik, gayri hukuki şekilde davranan kişiler gözaltına alınacaklar. Demokratik bir hakkını kullanırken başka birinin yaşam hakkını elinden alacak şekilde davranan kişiler varsa da onların mutlaka hukuki müeyyidelerle karşı karşıya kalması gerekir."

Kaynak: Haber Merkezi