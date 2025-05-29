İzmir'de 23 Bin İşçi Grevde: Ulaşımda Büyük Kaos! Duraklarda Metrelerce Kuyruk Oluştu

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine 23 bin belediye işçisi gece saatlerinden itibaren greve çıktı. Grev nedeniyle kent genelinde ulaşımda ciddi aksamalar yaşanırken, sabah saatlerinde otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart asılırken, grev kapsamına temizlikten ulaşıma, park bahçelerden teknik hizmetlere kadar birçok birim girdi. Özellikle toplu taşıma hizmetlerinde çalışan işçilerin greve katılmasıyla, sabah işe gitmeye çalışan vatandaşlar duraklarda yoğunluk yaşadı.

Sendika yetkilileri, uzun süredir devam eden görüşmelerde iş güvencesi, ücret artışı ve sosyal haklar konusunda belediyeyle anlaşma sağlanamadığını belirterek greve çıkma kararını kamuoyuyla paylaştı. Belediye ise sürecin çözümü için görüşmelere açık olduklarını duyurdu.

İzmir'de grevin etkilerinin önümüzdeki günlerde daha da hissedilmesi beklenirken, vatandaşlar geçici çözüm arayışına yöneldi. Grevin ne kadar süreceği ise taraflar arasında yapılacak yeni görüşmelere bağlı.

TUGAY'DAN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, son yaptığı açıklamada uzlaşma çağrısı yaparak, "Sendika temsilcilerine çağrımdır; Aklı selimle konuşmaya ve uzlaşı arayışına devam edelim. Sizleri bekliyorum" dedi.

Açıklama şöyle:

"Belediyemiz şirketleri İzenerji ve İzelman’ın temsilcisi olan sendika ile anlaşamamız sonucu verilen grev kararı sonrasında, bugün şehrimizde yaşanan ve yaşanacak tüm aksaklıklar için gerçekten çok üzgünüm. Arkadaşlarımız sendika temsilcilerine bu sabah tekrar ulaştılar. 7 gün 24 saat görüşmeye açık olduğumuzu tekrar ifade ettik. Bir çözüm üretmek hepimizin görevi. İçinde bulunduğumuz şartların elimizi kolumuzu bağladığını tekrar ifade etmek isterim. Çalışma arkadaşlarımızın mümkün olan en iyi ücretleri alması için iyi bir teklif yaptığımıza inanıyorum.

'Eşit işe eşit ücret' anlayışı elbette haklıdır ve doğrudur. Ancak yapılmış bir sorumsuzluğu, başka bir sorumsuzlukla daha büyük bir sorun haline getirme ve belediyeyi altından kalkamayacağı bir yükün altına sokmaya hiç birimizin hakkı olmadığını düşünüyorum. Sendika temsilcilerine çağrımdır; Aklı selimle konuşmaya ve uzlaşı arayışına devam edelim. Sizleri bekliyorum."

Kaynak: DHA