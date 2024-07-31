Rus Fenomen Tatiana'nın Ölümünde Şoke Eden İddia! Tüm Soruşturmanın Seyri Değişebilir

Sosyal medya hesaplarında gezip gördüğü ülkeleri paylaştığı içeriklerle bilinen; MotoTanya adıyla tanınan Rus motosiklet sürücüsü Tatiana Ivanovna Ozolina, Türkiye turu kapsamında geldiği Muğla'nın Milas ilçesinde başka bir motorla çarpışarak hayatını kaybetmişti. Kazanın, birlikte seyahat eden 3 motosikletliden Rus Tatiana Ozolina’nın, önündeki TIR'ı hatalı sollayıp, önünde seyreden Onur Obuk’un motosikletine arkadan çarpmasıyla meydana geldiği belirtilmişti.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, olayın seyrini değiştirecek bir görgü tanığının iddiaları ortaya çıktı. Görgü tanığı, hayatını kaybeden Rus Tatiana’nın Obut’a değil, Obut’un Tatiana’nın motoruna arkadan çarptığı ve Tatiana’nın kaskında takılı olan kamerayı, “Kamera benim” diyerek yanına aldığını öne sürdü.

İŞTE O İDDİALAR...

“Motohydro” adlı YouTube kanalında yayınlanan bir videoda, görgü tanığının anlattıklarıyla ilgili Instagram yazışmalarına yer verildi. Karşılıklı yazışmalarda, şu ifadeler kullanıldı:

“Tatiana’nın ölümü şaibeli bir konu. Olay gerçekleştikten sonra Alex’in ifadesine göre Onur, Tatiana'nın motorunun arkasına çıkıyor. Fakat Onur ifadesinde onun Tatiana'ya arkadan çarptığını söylüyor. Bu bence gerçeği yansıtmıyor. Tatiana'nın motoru arkadan, Onur’un motoru ise önden darbe almış. Olay anında bir arkadaşımız kazayı görüyor. Onur ve Alex’in dışında bu kazayı gözleri ile gören bir tanık var. Bu tanıkla bire bir görüşüldü. Tanığın iddiaları doğru ise Onur, kötü niyetli bir şey yapmış. Ben Onur’un bilerek Tatiana’ya çarptığını düşünmüyorum. Kimse böyle bir şeyi bilerek yapmaz. Ben Onur’un olayı örtmeye çalıştığını düşünüyorum. Arkadaşımız Tatiana'nın kamerasını buluyor, fakat Onur, kamera benim diyerek kamerayı görgü tanığından alıyor. Bu arkadaşımız Onur ve arkadaşlarından korktuğu için bu güne kadar ifadeye gitmemiş. Bizle konuştuktan sonra ifade vermeye karar verdi.”

GÖRGÜ TANIĞININ İFADESİ HENÜZ ALINMADI

Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise sosyal medyada yer alan iddiaların araştırıldığını, videoda bahsedilen görgü tanığının henüz ifade için emniyete gelmediği bilgisini verdi.

NE OLMUŞTU?

Onur Obut'un kullandığı 01 ATM 970 plakalı motosiklet, Söke-Milas kara yolu Sarıçay mevkisinde 22 Temmuz'da sosyal medya mecralarında "Moto Tanya" ismiyle hesapları bulunan, çok sayıda takipçisi olan Tatiana Ozolina yönetimindeki 4898 AM 55 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada Ozolina yaşamını yitirmiş, Obut ise yaralanmıştı. Kazada yaralanan ve taburcu edildikten sonra gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muğla'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın cenazesi ise özel bir şirket aracılığıyla uçakla ülkesine gönderilmişti.

Hastanedeki tedavisi ve ifade işleminin ardından Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Onur Obut ise ifadesinde, sosyal medyadan uzun süredir tanıştıkları Tatiana Ozolina ve Rus uyruklu S.K'yi Türkiye'yi gezdirmek için davet ettiğini anlatmıştı.

Obut, İstanbul'da başlayan seyahatleri sırasında Milas ilçe sınırlarına girdiklerinde geride kalan S.K'yi beklemek için yavaşladığını ve o sırada arkadan gelen Tatiana Ozolina'nın kendisine çarparak savrulduğu iddia etmişti.

TATİANA İVANOVNA OZOLİNA HAKKINDA

MotoTanya adıyla tanınan Rus motosiklet sürücüsü Tatiana Ivanovna Ozolina, sosyal medya hesaplarında gezip gördüğü ülkeleri paylaştığı içeriklerle biliniyordu. Rusya'da oldukça popüler olan Ozolina, özellikle YouTube ve Instagram'da yayınladığı videolarla tanınıyordu. 23 Temmuz 2024 Salı günü, Muğla Milas'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ozolina'ya Türkiye'deki gezisinde, kendisi gibi motosiklet sürücüsü ve fenomen olan Onur Obut eşlik ediyordu. Obut, kazada yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve daha sonra taburcu edilmişti.