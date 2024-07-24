Rus Fenomen Tatiana Muğla'da Ölmüştü... Kazanın Nedeni Ortaya Çıktı

Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın Muğla'da hayatını kaybettiği motosiklet kazasının raporu açıklandı. Kazanın hatalı sollama yüzünden yaşandığı ortaya çıktı.

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Rus Fenomen Tatiana Muğla'da Ölmüştü... Kazanın Nedeni Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz pazar saat 17.30 sıralarında, Muğla'nın Söke-Milas kara yolunda, Rusya vatandaşı sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina (38), Onur Obuk (29) ve Sergei Khadrikov ile motosiklet sürüyordu. Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov iddiaya göre geride kaldı.

Ardından Obuk ve Ozolina hız keserek diğer arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada gelen bir TIR, Obuk ile Ozolina'nın motosikletlerinin arasına girdi. Tekrar öne geçebilmek için bu TIR'ı hatalı şekilde solladığı ileri sürülen Tatiana Ozolina'nın kullandığı motosiklet, önünde seyreden Onur Obuk yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Obuk ve Ozolina savrularak yola düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ozolina'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tatiana Ozolina'nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'TIR'I HATALI SOLLADI'

Olayın ardından hastanede tedavisi tamamlanan Onur Obuk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Obuk, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Obuk'un ifadesinde turda arka seyreden ve yavaşlayan Sergei Khadrikov'u beklediklerini belirtirken, Sergei Khadrikov da Tatiana Ozolina'nın bir TIR'ı hatalı şekilde sollaması sonucu önünde seyreden Obuk'a çarptığını söyledi.

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Kaynak: DHA

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